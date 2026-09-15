Игорь Бабушкин сообщил о старте строительства нового лечебно-диагностического корпуса Астраханского онкологического диспансера

"Сегодня заложен первый камень в основание нового лечебно-диагностического корпуса Астраханского онкологического диспансера. Это важное событие для всего регионального здравоохранения", - сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Игорь Бабушкин.

Он добавил, что онкологическая служба в Астраханской области — одна из самых передовых в России. Пациенты получают полный комплекс помощи: от диагностики до реабилитации. За последние пять лет выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии выросла более чем на треть, что позволяет своевременно начать лечение и значительно повышает шансы на выздоровление.

Ежегодно астраханские специалисты принимают свыше 30 тысяч пациентов и проводят более 500 тысяч исследований. На диспансерном наблюдении состоят почти 25 тысяч человек.

"При поддержке Правительства России принято решение о строительстве нового корпуса, который должен начать работу в 2029 году. В здании площадью более шести тысяч квадратных метров разместятся современные лаборатории и операционные. Будут созданы все условия для качественного и оперативного оказания медицинской помощи. Благодарю коллектив онкодиспансера за профессионализм и спасённые жизни. Строителям желаю успешной работы!", - резюмировал Игорь Бабушкин.