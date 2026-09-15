Есть ИИ: декан МГУ объявил знания неважными

Развитие, внедрение и массовое использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) сделало знания неважными. Об этом заявил декан факультета ИИ МГУ имени М. В. Ломоносова Иван Оселедец на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

По его мнению, образовательные программы необходимо перестраивать из-за ИИ. Академические программы во многих вузах мира безнадежно устарели, методика преподавания десятилетиями остается неизменной. Но даже фундаментальные дисциплины, такие как математика, требуют обновления: вместо сухой подачи теории необходимо демонстрировать логику процессов. В мире, где любая информация доступна в один клик, заучивание дат и цифр теряет смысл, считает Оселедец. Главная задача современного педагога - научить студентов думать и самостоятельно добывать знания, а не просто хранить их в памяти.

"Важны на самом деле не сами знания, а процесс получения знаний", - сказал он.

Учитель информатики Михаил Богданов резко раскритиковал эти слова.

"Снобизм "ученых", считающих, что если они имеют звание в своей области, позволяющий им лезть в вопросы дидактики и педагогики, по сути дела ничем не лучше дремучей невежественности Кличко. Этот-то куда лезет? Дяденька, Вы вообще кто такой, чтобы заявлять это? И когда уже перестанут тиражировать эти благоглупости про "ненужность знаний"?" - возмущен педагог.