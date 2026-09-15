В России появился новый препарат от легочной гипертензии

Биофармацевтическая компания "ПСК Фарма" получила регистрационное удостоверение на препарат "Бозентан ПСК". Об этом сообщило РИА Новости.

Лекарство предназначено для лечения легочной артериальной гипертензии - редкого заболевания, при котором растет давление в сосудах легких. "Бозентан ПСК" стал первым российским дженериком в форме таблеток. Важное преимущество препарата - его можно применять уже с трехмесячного возраста.

Кроме того, врачи смогут использовать средство для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых пациентов, которым не подходят таблетки с пленочной оболочкой. В "ПСК Фарма" отмечают, что такая возможность помогает врачам подбирать терапию с учетом особенностей пациентов.

Сообщалось, что в России добились полного импортозамещения по ряду инсулиновых препаратов: отечественные лекарства заменили импортные аналоги для таких средств, как инсулин двухфазный (человеческий генно‑инженерный), инсулин лизпро и инсулин лизпродвухфазный, а доля российских препаратов с инсулином растворимым и инсулином изофаном на рынке уже превышает 80 %.