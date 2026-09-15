СВР: ФРГ обвинили РФ в инциденте с дроном, чтобы обосновать "мегазатраты" на милитаризацию

Власти ФРГ огульно обвинили Россию в инциденте в Лейпциге, чтобы обосновать военные затраты, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, спецслужбы стран НАТО изучили обстоятельства инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига и не нашли доказательств причастности России.

Госструктуры получили рекомендации воздержаться от однозначных, а тем более публичных, заявлений о вине Москвы, отметили в СВР. Однако власти ФРГ, несмотря на предупреждения спецслужб НАТО, обвинили Россию в инциденте.

"Основная причина - обосновать "мегазатраты" на милитаризацию Германии в рамках бюджета на 2027 год", - говорится в сообщении СВР.

5 августа в аэропорту Лейпцига/Галле был найден дрон со взрывчаткой на стоянке украинских транспортных самолетов. 1 сентября правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент на Россию и объявило о контрмерах. Посольство РФ в Берлине ранее назвало инцидент наспех состряпанной провокацией, отметив, что она "служит исключительно целям Киева и милитаристского крыла европейского политического класса".