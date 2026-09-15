17 Сентября 2026
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Фото: kubzsk.ru

Работу по подготовке управленческих кадров местного самоуправления Кубани обсудили в ЗСК

В З СК состоялось совещание под председательством спикера парламента Кубани Юрия Бурлачко. Темой рассмотрения был вопрос по подготовке управленческих кадров органов местного самоуправления муниципальных образований края в 2024-2026 годах.

В работе совещания приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Екатерина Михайлова.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Руководитель ЗСК, открывая обсуждение, отметил, что приоритетное место в государственной кадровой политике занимает кадровое обеспечение системы государственного и муниципального управления.

«Муниципальная сфера деятельности – один из важнейших институтов управления, от результативного функционирования которого зависит не только развитие муниципальных образований, региона, но и страны в целом. Поэтому большое значение в подходе к кадровому обеспечению имеет работа по подбору, расстановке кадров, подготовке специалистов, повышению их квалификации», - сказал Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Екатерина Михайлова представила детальную информацию по теме совещания. По ее словам, подготовка управленцев проводится в том числе в рамках комплекса мероприятий краевой госпрограммы «Региональная политика и развитие гражданского общества». Объем бюджетного финансирования на реализацию программ дополнительного профобразования в 2024-2026 годах составил 5,9 млн рублей. Организовано обучение по 19 программам, его прошли 776 человек. Также продолжается работа по формированию краевого резерва управленческих кадров. Общая численность «резервистов» сегодня составляет порядка 2 тысячи человек. В отчетном периоде из их числа были назначены/избраны на управленческие целевые должности 255 человек.

Отдельно Екатерина Михайлова остановилась на результатах регионального проекта «Герои Кубани» по подготовке управленцев из числа ветеранов и участников СВО для последующей их работы в органах государственной и муниципальной власти. Всего было подано более 2,5 тысяч заявок на участие в программе. В финал вышли 63 победителя, 32 из которых на сегодняшний день трудоустроены.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев напомнил, что краевой парламент является непосредственным участником реализации мероприятий госпрограммы. Так, за период 2024-2026 годов парламентом проведено 18 тематических семинаров с участием 676 слушателей.

В условиях сохраняющегося кадрового дефицита на муниципальном уровне, в целях увеличения охвата обучающихся по профпрограммам Юрий Бурлачко предложил рассмотреть такую форму их подготовки как дистанционная.

По итогам обсуждения депутаты утвердили резолюцию, в основу которой легли рекомендации по дальнейшей реализации мер, направленных на кадровое обеспечение муниципалитетов.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, подготовка кадров, муниципальные служащие, участники сво


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