Работу по подготовке управленческих кадров местного самоуправления Кубани обсудили в ЗСК

В З СК состоялось совещание под председательством спикера парламента Кубани Юрия Бурлачко. Темой рассмотрения был вопрос по подготовке управленческих кадров органов местного самоуправления муниципальных образований края в 2024-2026 годах.

В работе совещания приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Екатерина Михайлова.

Руководитель ЗСК, открывая обсуждение, отметил, что приоритетное место в государственной кадровой политике занимает кадровое обеспечение системы государственного и муниципального управления.

«Муниципальная сфера деятельности – один из важнейших институтов управления, от результативного функционирования которого зависит не только развитие муниципальных образований, региона, но и страны в целом. Поэтому большое значение в подходе к кадровому обеспечению имеет работа по подбору, расстановке кадров, подготовке специалистов, повышению их квалификации», - сказал Юрий Бурлачко.

Екатерина Михайлова представила детальную информацию по теме совещания. По ее словам, подготовка управленцев проводится в том числе в рамках комплекса мероприятий краевой госпрограммы «Региональная политика и развитие гражданского общества». Объем бюджетного финансирования на реализацию программ дополнительного профобразования в 2024-2026 годах составил 5,9 млн рублей. Организовано обучение по 19 программам, его прошли 776 человек. Также продолжается работа по формированию краевого резерва управленческих кадров. Общая численность «резервистов» сегодня составляет порядка 2 тысячи человек. В отчетном периоде из их числа были назначены/избраны на управленческие целевые должности 255 человек.

Отдельно Екатерина Михайлова остановилась на результатах регионального проекта «Герои Кубани» по подготовке управленцев из числа ветеранов и участников СВО для последующей их работы в органах государственной и муниципальной власти. Всего было подано более 2,5 тысяч заявок на участие в программе. В финал вышли 63 победителя, 32 из которых на сегодняшний день трудоустроены.

Председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев напомнил, что краевой парламент является непосредственным участником реализации мероприятий госпрограммы. Так, за период 2024-2026 годов парламентом проведено 18 тематических семинаров с участием 676 слушателей.

В условиях сохраняющегося кадрового дефицита на муниципальном уровне, в целях увеличения охвата обучающихся по профпрограммам Юрий Бурлачко предложил рассмотреть такую форму их подготовки как дистанционная.

По итогам обсуждения депутаты утвердили резолюцию, в основу которой легли рекомендации по дальнейшей реализации мер, направленных на кадровое обеспечение муниципалитетов.