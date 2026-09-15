Генштаб Белоруссии: Страна не готовит наступательные действия

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил о том, что страна не готовит наступательные действия.

"Мы не рассматриваем никакие наступательные действия, и в этой связи различные рассуждения, обсуждения и тематика, которая будет подниматься, что Вооруженные Силы Белоруссии якобы готовятся к наступлению на соседние страны, абсолютно беспочвенны и не имеют под собой никаких реальных направлений, реальных результатов", - сказал Муравейко, его слова приводит пресс-служба Минобороны страны.

15-18 сентября под руководством Муравейко идёт командно-штабное учение с Западным оперативным командованием.