В Алапаевске стартовал традиционный Свято-Симеоновский крестный ход протяженностью 190 километров

15 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

В Алапаевске стартовал традиционный Свято-Симеоновский крестный ход протяженностью 190 километров

Более 50 паломников со всей России в день Церковного новолетия и Августовской иконы Пресвятой Богородицы отправились в путь из храма Александра Невского в Алапаевске в Верхотурье.

За 10 дней паломникам предстоит преодолеть почти 190 километров по Старо-Верхотурскому тракту через села Рычково, Махнёво и Меркушино. В духовную столицу Урала планируется придти к празднику перенесения мощей святого Симеона Верхотурского, отмечаемому 25 сентября. Одно из самых протяженных молитвенных шествий в России проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

В начале непростого пути участников крестного хода благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Точно знаю, что легко не будет: дождь, ветер, комары, отсутствие нормальной дороги. Но люди идут к Богу, и Бог участвует в их жизни, решает проблемы, которые они сами не могли решить. Они будут молиться за Родину, за весь мир, за воинов, за победу. И вот эта радость, которую будут переживать крестоходцы, когда прибудут к святому Симеону, ее нельзя сравнить ни с какими земными радостями», — сказал Владыка.

Для участия в шествии люди приехали со всех уголков России: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Карачаево-Черкессии, Алтайского и Пермского края, Тюменской и Свердловской области. Весь путь участники пройдут под защитой двух икон - небесной покровительницы Екатеринбурга — святой Екатерины и покровителя духовной столицы Урала и Сибири
— праведного Симеона Верхотурского. Стоит отметить, что крестоходцы идут той самой дорогой, которой паломники шествовали еще 100 лет назад: а это лес, болота, сложные тропы.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

«Симеоновский крестный ход повторяет путь наших предков, который возрожден и восстановлен. Люди шли по нему пешком и получали от праведного Симеона просимое, и люди идут для того, чтобы потрудиться больше, чем обычно. Часть пути мы идем через лес по Симеоновой тропе, по которой праведный ходил на богомолье из Меркушино в село Махнево в Спасо-Преображенский храм», - поделился исполнительный директор Уральского патриотического общества имени святителя Николая Чудотворца, организатор Семеновского крестного хода Олег Морозов.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад, когда в 1704 году мощи Симона Верхотурского перенесли из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда же и сформировался первый вариант маршрута. А в 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье: в этот год мощи святого перенесли в огромный
Крестовоздвиженский собор, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования Романовых. После революции традиция была прервана — мощи были изъяты, а возвращены Русской православной церкви в 1989 году.

Теги: фонд святой екатерины, крестный ход,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети