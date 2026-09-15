В Алапаевске стартовал традиционный Свято-Симеоновский крестный ход протяженностью 190 километров

Более 50 паломников со всей России в день Церковного новолетия и Августовской иконы Пресвятой Богородицы отправились в путь из храма Александра Невского в Алапаевске в Верхотурье.

За 10 дней паломникам предстоит преодолеть почти 190 километров по Старо-Верхотурскому тракту через села Рычково, Махнёво и Меркушино. В духовную столицу Урала планируется придти к празднику перенесения мощей святого Симеона Верхотурского, отмечаемому 25 сентября. Одно из самых протяженных молитвенных шествий в России проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.

В начале непростого пути участников крестного хода благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Точно знаю, что легко не будет: дождь, ветер, комары, отсутствие нормальной дороги. Но люди идут к Богу, и Бог участвует в их жизни, решает проблемы, которые они сами не могли решить. Они будут молиться за Родину, за весь мир, за воинов, за победу. И вот эта радость, которую будут переживать крестоходцы, когда прибудут к святому Симеону, ее нельзя сравнить ни с какими земными радостями», — сказал Владыка.

Для участия в шествии люди приехали со всех уголков России: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Карачаево-Черкессии, Алтайского и Пермского края, Тюменской и Свердловской области. Весь путь участники пройдут под защитой двух икон - небесной покровительницы Екатеринбурга — святой Екатерины и покровителя духовной столицы Урала и Сибири

— праведного Симеона Верхотурского. Стоит отметить, что крестоходцы идут той самой дорогой, которой паломники шествовали еще 100 лет назад: а это лес, болота, сложные тропы.

«Симеоновский крестный ход повторяет путь наших предков, который возрожден и восстановлен. Люди шли по нему пешком и получали от праведного Симеона просимое, и люди идут для того, чтобы потрудиться больше, чем обычно. Часть пути мы идем через лес по Симеоновой тропе, по которой праведный ходил на богомолье из Меркушино в село Махнево в Спасо-Преображенский храм», - поделился исполнительный директор Уральского патриотического общества имени святителя Николая Чудотворца, организатор Семеновского крестного хода Олег Морозов.

Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад, когда в 1704 году мощи Симона Верхотурского перенесли из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда же и сформировался первый вариант маршрута. А в 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье: в этот год мощи святого перенесли в огромный

Крестовоздвиженский собор, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования Романовых. После революции традиция была прервана — мощи были изъяты, а возвращены Русской православной церкви в 1989 году.