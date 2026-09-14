Трамп: Россия и Украина договорились не атаковать энергообъекты друг друга

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Россия и Украина согласились не атаковать энергообъекты друг друга.

"Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры России. Россия согласилась сделать то же самое", - написал Трамп в Truth social, уточнив, что рост мировых цен на дизельное топливо в основном связан с конфликтом между Россией и Украиной, а не с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский должен прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. По словам американского президента, проблемы на рынке дизельного топлива связаны с происходящим между Россией и Украиной, а не с ситуацией на Ближнем Востоке. В начале сентября в США заявили, что атаки Киева на объекты российской энергоинфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо.