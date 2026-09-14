Школьника-зацепера, упавшего с трамвая в центре Екатеринбурга, госпитализировали

Школьник-зацепер, выпавший с трамвая в центре Екатеринбурга, был госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу №9. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

"В результате происшествия мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в Детскую городскую клиническую больницу №9", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 11 сентября на остановке "Площадь 1905 года". Двое школьников уселись между вагонами трамвая, но, проехав несколько метров, один из них выпал в опасной близости от рельсов. Вероятно, ребенок потерял сознание, так как продолжительное время не двигался. Увидев произошедшее, к школьнику сразу побежала женщина, ожидающая на остановке. Вскоре на рельсы завернул и автомобиль, из которого вышли двое людей, чтобы проверить состояние зацепера.

Полиции мама мальчика рассказала, что сын отпросился погулять во дворе после школы. Зачем он пошел к трамваям и залез между вагонами - неизвестно. Материалы о ДТП были переданы в подразделение по делам несовершеннолетних и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.