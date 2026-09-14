В Сочи закрыли пляжи и набережные из-за угрозы атаки БЭК

В Сочи объявили об угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК), временно ограничен доступ к пляжам и набережным. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей", - написал он в Telegram-канале.

Жителей и гостей города просят принять меры предосторожности.

На прошлой неделе 28 человек пострадало при атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи, среди них - двое детей.