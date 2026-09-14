В России могут увеличить лимит переводов по СБП между юрлицами

Центробанк планирует увеличить максимальную сумму переводов между юрлицами через СБП. Об этом говорится в проекте документа "Основные направления развития финансового рынка на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг.".

Будет проводиться активное продвижение и масштабирование сервисов B2B СБП, а также развитие новых сценариев (B2B Push и B2B-возврат). Планируется увеличение размера максимальной суммы перевода В2В СБП, сказано в документе.

Текущий лимит составляет 1 руб.