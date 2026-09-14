Минпрос запретил проносить на олимпиады любые гаджеты

Минпросвещения РФ утвердило обновленный порядок проведения школьных олимпиад, который вступил в силу сегодня. Главное новшество касается технического оснащения: теперь в аудитории категорически запрещено брать любые гаджеты, записывающую аппаратуру и личные записи. Исключение сделано лишь для тех предметов, где использование вспомогательных инструментов прописано в регламенте.

Также ученик не имеет права участвовать в одном и том же этапе олимпиады по одному предмету дважды в течение одного учебного года. Если участника дисквалифицируют за нарушение правил (например, за использование запрещенных материалов), он отстраняется от всех олимпиад текущего сезона. Ранее наказание ограничивалось только тем предметом, на котором поймали нарушителя.

Сенатор Людмила Скаковская из комитета по науке, образованию и культуре назвала эти меры своевременными. По ее словам, ужесточение ответственности за списывание — необходимый шаг для обеспечения прозрачности соревнований, поскольку победа в олимпиаде дает право на льготное поступление в ведущие вузы. И жесткие правила укрепят доверие к олимпиадному движению.

В 2025 году стало известно о массовом списывании на всероссийских олимпиадах. В 2026 году число победителей и призеров олимпиад, поступающих по особой квоте, стало еще больше. Эксперты считают, что олимпиад стала слишком много, а их уровень сомнителен.