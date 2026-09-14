Ремонт машин в России стал дороже: средний чек - 13,4 тысячи рублей

Визит в автосервис в России в среднем обходится в 13,4 тысячи рублей - это на 14 % больше, чем год назад. Данные привела сеть Fit Service, их опубликовала "Российская газета".

У владельцев авто младше трех лет траты ниже: чек упал на 24 % и составил 6,7 тысячи рублей. Обычно они приезжают на плановое ТО. У машин 4-5 лет расходы - 12,4 тысячи рублей (+7 %).

Для авто 6-9 лет средний чек - 13,9 тысячи рублей (+11 %), для 10-19 лет - 14,5 тысячи рублей (+16 %). У машин старше 20 лет траты выросли на 21 % - до 14,2 тысячи рублей. Это на 800 рублей выше среднего показателя и почти на 7,5 тысячи рублей больше, чем у свежих авто.

Эксперты связывают рост с износом деталей: со временем водителям все чаще нужен серьезный ремонт, нередко сразу нескольких узлов.

Автопарк в стране стареет: средний возраст машины достиг 12,8 года (год назад - 12,1 года). Больше половины обращений в сервисы - от владельцев авто 10-19 лет, еще 14 % - от хозяев машин старше 20 лет. Доля авто младше трех лет - не больше 7 %.