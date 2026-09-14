Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель

Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении Юлии Мендель, ранее занимавшей пост его пресс-секретаря. В офисе Зеленского заявили, что Мендель "распространяет российские нарративы" и ведет пророссийскую пропаганду.

Санкции совпали по времени с анонсированным выступлением Мендель в Европарламенте на площадке, организованной немецкой партией "Альтернатива для Германии". Сама Мендель связывает санкции со своей миротворческой позицией.

Она подчеркнула, что санкции против граждан Украины противоречат конституции Украины, как и многие другие решения Зеленского. Но он выступает против мира. Также он мстит ей за интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она считает, что Украине нужен мир, а не очередная диктатура, "даже если это диктатура Зеленского".

Мендель живет в США и последние два года резкого критикуют Зеленского за продолжение боевых действий. Она говорит, что он шкурно заинтересован в военном конфликте, так как наживается на нем. А к людям относится как к расходному материалу, в том числе к своим подчиненным.

"Их единственная реальная цель - обеспечить, чтобы нужные люди продолжали получать положенные им доли", - написала недавно Мендель.