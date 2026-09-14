Финляндия поддержала идею Франции о европейском ядерном сдерживании

В Финляндии решили присоединиться к инициативе Франции по ядерному сдерживанию, которая имеет большое значение для обеспечения безопасности в Европе.

Эта инициатива представляет собой форму двустороннего сотрудничества между Финляндией и Францией. Идея обсуждена конфиденциально как на высшем политическом уровне, так и на уровне официальных лиц.

Идею выдвинул в марте 2026 г. президент Франции Эммануэль Макрон. Тогда было объявлено, что к инициативе присоединились восемь стран, позже её поддержала девятая страна, Норвегия, сообщает минобороны Финляндии.