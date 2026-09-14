14 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

Министр транспорта открыл вместе с Паслером путепровод Екатеринбург – Шадринск – Курган

Министр транспорта РФ Андрей Никитин вместе с губернатором Свердловской области Денисом Паслером открыли путепровод через железную дорогу на 55 км федеральной трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Как написал Паслер в своих социальных сетях, регион ждал эту развязку более 30 лет.

Путепровод через железную дорогу на 55 км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган(2026)|Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

На открытии также присутствовали руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и глава Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров.

Андрей Никитин, Роман Новиков, Александр Сахаров, Денис Паслер на открытии путепровода Екатеринбург – Шадринск – Курган(2026)|Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

В этом месте за сутки проходит 171 поезд, из-за чего переезд приходилось регулярно перекрывать на 15 часов. Это приводило к ежедневным пробкам из более чем 14 тыс. машин. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, благодаря чему у трассы не только повышается безопасность, но и расширяется пропускная способность к селам Белоярского округа, в первую очередь – к деревне Марамзина и селу Логиново.

Путепровод через железную дорогу на 55 км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган(2026)|Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

"В прошлом году при поддержке Романа Витальевича мы начали решать этот вопрос. Уже в сентябре 2025 года дорожники приступили к работам, а сегодня по путепроводу едут первые автомобили. Длина сооружения – более 30 м., ширина – 26 м. В планах – расширение путепровода до четырех полос", – написал глава региона.

Теги: Никитин, Паслер, путепровод, открытие


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