Министр транспорта открыл вместе с Паслером путепровод Екатеринбург – Шадринск – Курган

Министр транспорта РФ Андрей Никитин вместе с губернатором Свердловской области Денисом Паслером открыли путепровод через железную дорогу на 55 км федеральной трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Как написал Паслер в своих социальных сетях, регион ждал эту развязку более 30 лет.

На открытии также присутствовали руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и глава Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров.

В этом месте за сутки проходит 171 поезд, из-за чего переезд приходилось регулярно перекрывать на 15 часов. Это приводило к ежедневным пробкам из более чем 14 тыс. машин. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, благодаря чему у трассы не только повышается безопасность, но и расширяется пропускная способность к селам Белоярского округа, в первую очередь – к деревне Марамзина и селу Логиново.

"В прошлом году при поддержке Романа Витальевича мы начали решать этот вопрос. Уже в сентябре 2025 года дорожники приступили к работам, а сегодня по путепроводу едут первые автомобили. Длина сооружения – более 30 м., ширина – 26 м. В планах – расширение путепровода до четырех полос", – написал глава региона.