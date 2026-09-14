Рэпер Noize MC стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против Noize MC*. Музыканта подозревают в публичном оправдании терроризма - дело завели по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом рассказали в пресс‑службе ведомства.

Следователи считают, что на концертах за пределами России артист публично оправдывал идеологию терроризма и открыто выражал симпатию к организации, которую в России признали террористической и запретили.

Ранее у рэпера уже были проблемы с законом: суд запретил одну из его песен, а с самого музыканта принудительно взыскали штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Теперь ему грозит более серьезное наказание - по уголовной статье.

Ранее Басманный районный суд Москвы оставил в силе приговор певице Елизавете Гырдымовой (известной как Монеточка)*, которую мировой судья участка № 359 в июле заочно приговорил к одному году колонии за уклонение от обязанностей иноагента.

* - признаны иноагентами в РФ.