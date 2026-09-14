Бывший боец UFC Луис Пенья решил стать православным после посещения храма в Екатеринбурге

33-летний американский спортсмен, бывший боец UFC Луис Пенья загорелся желанием принять православие после посещения Храма-на-Крови в Екатеринбурге. По его словам, озарение пришло во время молитвы.

"Я был в Екатеринбурге и пошел в Храм-на-Крови, - сказал Пенья. - Когда я посетил это место, то встретил священника, которого звали отец Виктор. Он не должен был быть в это время в храме, у него были другие дела. Но что-то внутри него сказало ему, что он должен быть здесь. Мы познакомились, я попросил его помолиться вместе со мной о предстоящем бое. Мы помолились, и на меня нашло такое чувство, что я практически расплакался. Как будто господь выбрал для меня этот православный путь", - передает его слова ТАСС.

До этого спортсмен также заявил, что хочет жить в российской деревне и получить гражданство РФ. По его словам, в деревне живут доброжелательные и простые люди, а идея о гражданстве у него возникла после турнира RCC Hard и GameBred в Челябинске.

"Я люблю матушку Россию, люблю россиян. Я буду работать над тем, чтобы получить российское гражданство. И я хочу стать православным", - добавил Пенья.