14 Сентября 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Почти 100 тысяч граждан Узбекистана уехали из России за полторы недели

Агентство по миграции Узбекистана раскрыло данные: в период с 25 августа по 5 сентября 2026 года страну пополнили 96 415 вернувшихся из России соотечественников. При этом 54 885 человек добрались до дома прямым маршрутом, а 41 530 - транзитом через Казахстан, пишет "РГ".

Разные источники оценивают численность узбекских граждан, которые сейчас трудятся в России, в диапазоне от 1,3 до 1,5 млн человек. Их основная занятость сосредоточена в строительстве, торговле, аграрном секторе и сфере обслуживания.

Специалисты подчеркивают: работа в России по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении семей из Центральной Азии. Однако путь на заработки заметно усложнился. В РФ обновили миграционные правила, усилили проверки на границе, а к самим мигрантам стали предъявлять более жесткие требования - от уверенного владения русским языком до полного комплекта документов и обязательного официального трудоустройства.

При этом и страны Центральной Азии пересматривают свою политику поддержки выезжающих. Если раньше помощь в основном оказывали уже после прибытия в Россию - в виде консультаций, то сейчас акцент смещают на подготовку до отъезда. Будущим трудовым мигрантам помогают освоить язык, разобраться в правовых нормах и заранее собрать нужные бумаги.

С 1 января 2027 года трудовые мигранты в России будут платить налоги за своих неработающих родственников, которые живут в стране. Число таких родственников уже сократилось на 20 % (от 1,7 млн человек).

Теги: мигрант, регионы, труд


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