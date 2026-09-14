В Калужской области завели дело против мужчины за хранение боевой части БПЛА

В Калужской области мужчина стал фигурантом уголонвого дела после того, как забрал себе боевую часть сбитого украинского БПЛА.

По данным ФСБ, местный житель обнаружил дрон и отделил от него боевую часть, которую он планировать использовать в личных целях. В ведомстве отметили, что изъятый объект оказался взрывным устройством, которое могло причинить серьезный вред людям и имуществу.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.