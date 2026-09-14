В Нижнекамске из-за атаки БПЛА погибли двое

Глава Нижнекамска Радмир Беляев во время совещания в мэрии сообщил, кто те двое людей, что погибли во время атаки беспилотников на город, которая состоялась 13 сентября.

Погибшие при атаке БПЛА в Нижнекамске в 13 сентября – две девушки. Они находились в автомобиле, который во время движения остановился на перекрёстке, приводит РИА Новости сообщение Беляева.

Нижнекамск подвергся атаке вражеских БПЛА ранним утром в воскресенье. В результате налёта повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в город был направлен премьер-министр республики Алексей Песошин.

Поручено в короткие сроки устранить последствия атаки, при необходимости организовать временное размещение для жителей повреждённых квартир, а также с учётом погодных условий оперативно застеклить окна.