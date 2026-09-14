Европе не нужно: в Латвии из-за антироссийских санкций закрывается предприятие по производству инструментов

В латвийском городе Резекне закрывается завод Rebir, специализировавшийся на выпуске электроинструментов на протяжении 60 лет. Причиной стали антироссийские санкции.

Читайте также: Латвия может полностью прекратить пассажирское сообщение с Россией

По словам главного акционера компании Николая Симорева, бизнес лишился своих ключевых экспортных направлений — России и Белоруссии. Попытки переориентироваться на рынки Казахстана и Турции не увенчались успехом, а выход на западные рынки потребовал бы колоссальных финансовых вложений, которых у компании нет. Европе конкуренты не нужны.

В Резекненской специальной экономической зоне, резидентом которой являлось предприятие, подтвердили, что именно санкции стали конечной причиной ликвидации завода. Эрика Тейрумниека, возглавляющая наблюдательный совет РСЭЗ, отметила, что компания долго боролась за выживание, но текущие геополитические условия не оставили ей шансов.

При этом ранее производственные мощности Rebir были перенесены в Китай, а в Латвии функционировали лишь торговая точка и склад. Но, несмотря на отсутствие долгов, выручка компании стремительно падала. Ликвидацию планируют завершить до конца 206 года.

Как сообщалось, Латвия просит у ЕС 7 млрд евро компенсации за разрыв связей с Россией из следующего семилетнего бюджета блока. Это всего половина планируемых военных расходов Латвии за тот же срок.