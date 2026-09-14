Пожароопасный сезон в Прикамье закроется на следующей неделе

Пожароопасный сезон 2026 года в Пермском крае официально закроется 28 сентября, сообщает "Ъ"

С этой даты будет прекращено дежурство ответственных лиц краевого минприроды и лесничеств, начнется инвентаризация средств пожаротушения, их ремонт и консервация.

Напомним, пожароопасный сезон в лесах Пермского края начался с 27 апреля. Дату начала утвердили приказом минприроды Пермского края. В пожароопасный период запрещается: пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу); употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; оставлять (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях, расположенных в лесу; разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.