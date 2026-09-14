14 Сентября 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре с размахом прошла IV конференция финно-угорских писателей

В Югре состоялась масштабная IV конференция финно-угорских писателей, приуроченная к празднованию Дня языков народов России. Главная тема мероприятия этого года – "Малая родина: изучение локальной идентичности".

Форум объединил литераторов, поэтов, переводчиков, книгоиздателей и исследователей из всех финно-угорских регионов России: Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Карелии, Коми, Пермского края, Ямала, Югры, а также экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов. Конференция прошла 7-12 сентября в Берёзово, Пыть-Яхе Ханты-Мансийске. Её главная цель – содействие развитию литературы и языков, укрепление культурных связей и сохранение этнической идентичности финно-угорских народов.

В своей приветственной телеграмме руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов отметил, что сохранение и поддержка языкового многообразия – одно из безусловных и долгосрочных приоритетов государственной национальной политики России.

"Ваше значимое мероприятие вот уже в четвёртый раз объединяет настоящих мастеров родного слова – писателей, поэтов, литераторов, хранителей и продолжателей национальных литературных традиций. Во многом именно через художественное слово, через книгу из поколения в поколение передаются духовные ценности, историческая память и уникальное мировоззрение наших народов", – написал Игорь Баринов.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что для правительства региона сохранение культуры и языков коренных малочисленных народов является безусловным приоритетом.

"Для нас большая честь принимать столь значимое мероприятие в День языков народов России. Особенно важно, что тема конференции созвучна с темой Года единства народов России. Уверен, что результатом мероприятия станут не только ваши труды, но и надежный ориентир для органов власти при формировании мер поддержки и развития программ для КМНС", – сказал Руслан Кухарук.

Руслан Кухарук(2026)|Фото: Накануне.RU

Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, президент Ассоциации финно-угорских писателей, писатель Еремей Айпин, приветствуя участников конференции, процитировал Владимира Маяковского, который когда-то сказал: "Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо".

"Эти слова сегодня звучат с той же остротой: в непростое время писательское сообщество должно осознавать, что перо играет огромную роль. Хочется, чтобы наши писатели внесли свой вклад в информационной пространство Югры, России и всего мира", - отметил Еремей Айпин.

Еремей Айпин на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

Программа конференции включала дискуссии о роли чтения в сохранении культуры и развитии языков, литературную мастерскую для молодых авторов, семинар по авторскому праву, творческие встречи с писателями и презентации новых изданий, а также турнир "Поэтические дуэли" среди молодых литераторов.

Участниками шоу стали авторы из Карелии, Коми, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, Пермского края, Тюменской области и Югры. В стихах они размышляли о времени и связи поколений, о родной природе и поиске себя. Поэтические дуэли проходили в парном формате: после каждого раунда путем голосования зрители и участники определяли, кто продолжит борьбу. Напряжение не спадало до самого финала. В решающем поединке сошлись Олег Мошников из Карелии и Олеся Журавлёвская из Югры. Победу одержал Олег Мошников, опередив соперницу всего на один балл.

"Когда твои образы понятны и близки людям, когда они находят отклик в сердцах, это и есть главная награда. Лишь бы слово попадало в сердца зрителей", – поделился мыслями и эмоциями победитель.

Особое внимание на конференции уделили культурно-просветительским проектам, включая встречу литературного клуба "Чтение со вкусом", посвящённую произведениям Марии Волдиной и Андрея Тарханова в связи с их юбилеями, и презентацию книги литературного объединения "Писатели Пармы" "Созвучие. Поэзия финно-угорских авторов на родных языках" от авторов из Кудымкара.

Частью форума стал трёхдневный выезд в посёлок городского типа Берёзово – муниципальное образование Арктической зоны Югры с богатым историко-культурным наследием, где прошли творческие встречи с писателями из Карелии, Коми, Марий Эл, а также Санкт-Петербурга и Тобольска.

Посёлок городского типа Берёзово, Югра(2020)|Фото: Накануне.RU

Конференция завершилась подведением итогов и награждением победителей регионального конкурса "Югорская книга". Победителей конкурса "Югорская книга" определила экспертная комиссия, её возглавляла руководитель редакции наук о Земле издательства "Наука". Церемонию награждения провела руководитель редакции наук о Земле издательства "Наука" Оксана Толстых.

В номинации "Детская литература" награждён издательский дом "Новости Югры" за книгу Анатолия Брусницина "Югра – мой дом. Большое путешествие маленького Вольки". В номинации "Познавательная литература" отмечен издательский дом "Новости Югры" за серию "Академическая история Югры". "Лучшим изданием о российских регионах" стала эта же серия.

Теги: Финно-угорские писатели, конференция, Еремей Айпин


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