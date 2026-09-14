На Урале почта заплатит 300 тысяч пенсионерке, упавшей в открытый колодец

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию в пользу пенсионерки, упавшей в открытый колодец возле почтового отделения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось утром 19 мая: пожилая жительница Красноуфимска провалилась в открытый водопроводный колодец, получив травмы. Прибывшие на место сотрудники МЧС и "скорой помощи" подняли пенсионерку наверх, после чего доставили ее в травматологию.

Проверка показала, что падение произошло на прилегающей территории к зданию почтового отделения, принадлежащему АО "Почта России". Прокуратура подала иск о компенсации морального вреда. Красноуфимский районный суд взыскал с "Почты России" 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей пенсионерки.

Ранее на Урале суд взыскал компенсацию в пользу ребенка, получившего травму в лагере.