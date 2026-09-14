Школы получили инструкции по работе с искусственным интеллектом

Минпросвещения разослало школам рекомендации по работе с искусственным интеллектом. Теперь учителя знают, какие задачи можно доверить нейросетям, а за что отвечать придется лично, пишет "РГ".

Учителя могут использовать ИИ, чтобы готовить конспекты, делать презентации, придумывать тесты и упражнения - в том числе задания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нейросети помогут следить за успеваемостью, вовремя замечать, если у ребёнка появляются трудности, оформлять отчёты и анализировать свои уроки.

При этом есть строгие правила безопасности. Нельзя загружать в нейросети личные данные школьников, родителей и коллег, оценки, характеристики, работы учеников и внутренние документы школы. Если учитель пользуется сторонними сервисами, все данные нужно обезличить.

Правила для учеников зависят от возраста. Ученики 1-4 классов не должны сами пользоваться ИИ. В 5-9 классах работать с нейросетями можно только под присмотром учителя. Старшеклассники могут применять ИИ еще и в проектах, а также в исследовательской работе.

Важно: если ученик сдает работу, которую полностью написал ИИ, это не считается самостоятельной работой. Для проверки могут использовать специальные программы, но решает все равно учитель.

В Минпросвещения подчеркивают: ИИ - это помощник, а не замена учителя. Педагог должен проверять факты, следить, как ученики используют нейросети, и отвечать за качество материалов.

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