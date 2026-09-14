Улицы Екатеринбурга затопило после ночного ливня

Улицы Екатеринбурга оказались затоплены из-за сильного дождя, который начался вечером минувшего воскресенья. Особенно сильно досталось перекресткам Ильича - Победы и Малышева - Горького.

Как сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, на первый перекресток еще ночью выезжали сотрудники МБУ ВОИС (Водоотведение и искусственные сооружения), занимающиеся городскими ливневками и гидротехническими сооружениями города. После прочистки водоприемника постепенно вода все же ушла.

На Малышева - Горького также выезжали сотрудники ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного управления) и бригада ВОИС. Как оказалось, причиной подтопления стал засор хозяйственно-бытовой канализации. Сейчас проблема устранена, вода на участке также ушла.