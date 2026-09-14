Канада может присоединиться к кредиту ЕС Украине

Канада рассматривает возможность участия в кредитной программе ЕС для Украины на 90 млрд евро. Как сообщает Financial Times, канадское руководство стремится укрепить связи с европейскими странами, формируя своего рода коалицию единомышленников на фоне неопределенности в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что договоренности будут достигнуты до начала октябрьского саммита ЕС. На текущий момент единственным государством за пределами ЕС, участвующим в этом проекте, является Британия. Канада же входит в Британское содружество, ею управляет английский король. Ранее она предоставила военную помощь киевскому режиму на сумму около 5 млрд долларов.

Европейские дипломаты рады инициативе Канады, подчеркивая готовность к сотрудничеству. Для Канады это еще и способ диверсификации внешнеэкономических связей. При неважных отношениях с США страна ищет поддержки в Брюсселе, планируя интеграцию в европейские проекты по развитию ИИ и заключение соглашений о цифровой торговле. В августе переговоры по торговле с США провалились. Трамп ввел 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил ответные пошлины на американские.

Напомним, кредит ЕС на 90 млрд евро в 2026-2027 гг. предполагает выделение 30 млрд на поддержку бюджетных дыр Киева, 60 млрд - на военные нужды. Правда, до конца года Киев требует еще 27 млрд.