В самолете, следовавшем в Новый Уренгой из Красноярска, врачи приняли роды прямо на борту

В самолете, следовавшем в Новый Уренгой из Красноярска, врачи приняли роды прямо на борту. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Схватки у 30-летней жительницы Нового Уренгоя начались в воздухе - женщина возвращалась из отпуска в Красноярске. Первую помощь роженице оказали бортпроводники, а экипаж незамедлительно проинформировал аэропорт назначения о нештатной ситуации.

К моменту посадки борт уже встречали медики: фельдшер аэропорта Светлана Трапезникова и бригада новоуренгойской станции скорой медицинской помощи в составе Веры Вилковой и Орхана Садикова. После осмотра было принято решение принимать ребенка на борту.

Роды прошли успешно - на свет появился мальчик ростом 51 сантиметр и весом 2980 граммов. Сейчас мама и новорождённый находятся в роддоме, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что для женщины это третий ребенок: в семье уже подрастают дети трех и пяти лет.