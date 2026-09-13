Слуцкий: президент координирует вопросы топливной безопасности

Президент России Владимир Путин лично координирует вопросы топливной безопасности. Такой ответ на вопрос корреспондента Накануне.RU дал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время пресс-конференции. Политик признал, что масштаб возможной проблемы до конца не ясен, однако страна готова, в том числе, и к худшему сценарию.

"Знаете, на этот вопрос вряд ли кто-то в стране ответит. Дело в том, что мы не до конца представляем себе, по понятным причинам, масштаб той проблемы, которая может захлестнуть наши, в первую очередь, мегаполисы. Давайте представим себе некий виртуальный город, где выбили, например, все АЗС. Что сделает глава? Например, он может на следующий день запретить заправку всех частных машин. Как следствие, немножко в духе Оруэлла, антиутопия, но давайте продолжим. Через несколько дней политический ландшафт в стране, а не только в этом мегаполисе, изменится", - заявил Слуцкий, отметив, что если что-то подобное произойдет - Россия защищена.

Слуцкий подчеркнул, что власти уже научены горьким опытом, приняты меры безопасности, президент лично координирует эти вопросы.

"Готовы к худшему, но исходим из того, что этого все-таки с большой вероятностью не произойдет. Сейчас на ряде инфраструктурно значимых предприятий этого профиля задействованы резервные мощности. Они еще на сию минуту задействованы не до конца. Я, позвольте, не буду в открытых СМИ давать вот такую раскладку, но мы этим владеем как системообразующая партия. <...> В данном случае у нас по всем вопросам подобного плана в стране есть запас прочности, давайте упрощенно выражусь, который лично президент держит в поле зрения, координирует", - заявил он.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что Правительство слышит партию, президент также провел по этому поводу целый ряд совещаний, ЛДПР передала правительству свои предложения - они были услышаны.

"Вот это вклад ЛДПР. Я, к сожалению, не могу о нем рассказать совсем детально. Но он, безусловно, существует, и мы по этому поводу никак не расслабляемся. И до нашей окончательной победы, как и по ряду других вопросов, не расслабимся", - заверил парламентарий.

Отметим, что председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. В ходе поездки он посетил Международный фестиваль молодёжи, который собрал в уральской столице 10 тысяч участников из 191 страны, и обсудил с экспертами вопросы развития региона.