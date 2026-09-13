Переговоры по Украине могут возобновиться в октябре

Трехсторонние переговоры по Украине могут возобновиться в октябре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем такую возможность, мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, октябрь нельзя исключать", — приводит его слова РИА Новости.

На прошлой неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Как рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, российский лидер дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом. На следующий день оба отправились на Украину, а 8 сентября состоялся телефонный разговор Путина и Дональда Трампа.

Ранее сегодня Кушнер заявил, что по итогам этих поездок США получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию конфликта. Кроме того, по его словам, появились новые идеи, которые можно обсудить на предстоящей трехсторонней встрече.

В начале года Россия, США и Украина провели три раунда переговоров в Абу-Даби и Женеве.