Больше 30 подростков задержаны при налете на магазин в Вологде

В Вологде полицейские задержали более 30 подростков за налет на супермаркет.

По данным областной полиции, группа подростков зашла в магазин на улице Петина. Они набрали шоколадок, йогуртов и фруктов, после чего сбежали.

Удалось задержать 31 участника инцидента в возрасте от 9 до 16 лет. Они были доставлены в отдел полиции, опрошены в присутствии законных представителей. В числе установленных лиц – также несовершеннолетний (2014 г.р.) администратор группы в одной из социальных сетей, в которой было размещено объявление о сборе подростков.

По словам подростков, изначально они собрались с целью совместной прогулки по городу, умысел на хищение продуктов в магазине возник спонтанно, когда проходили мимо.

В настоящее время продолжается работа с несовершеннолетними, устанавливаются все обстоятельства, сумма причиненного ущерба, проводится юридическая квалификация произошедшего.

Ход разбирательства начальник УМВД России по Вологодской области Павел Серов взял на личный контроль.