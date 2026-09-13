В Нижнекамске после атаки БПЛА ликвидируют возгорание на предприятии

На одном из предприятий Нижнекамска в Татарстане после утренней атаки беспилотников возник пожар. Возгорание ликвидируют, производственный процесс не остановлен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики.

Нижнекамск подвергся атаке вражеских БПЛА ранним утром в воскресенье. В результате налёта повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты.

"На одном предприятии возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен", — говорится в сообщении.

По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамск направлен премьер-министр республики Алексей Песошин. Поручено в короткие сроки устранить последствия атаки, при необходимости организовать временное размещение для жителей повреждённых квартир, а также с учётом погодных условий оперативно застеклить окна.

Глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев посетил все объекты, подвергшиеся атаке. Службы города ведут работу по ликвидации последствий.