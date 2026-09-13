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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Глава Екатеринбурга принял участие в субботнике в Основинском парке и анонсировал его масштабное благоустройство

12 сентября глава Екатеринбурга Алексей Орлов вышел на субботник и помог привести в порядок территорию Основинского парка. Организаторами традиционной осенней уборки выступили городская администрация и компания "Сима-ленд", от которой на акцию пришло свыше 100 человек. По словам градоначальника, уборка станет первым шагом к дальнейшему благоустройству парка, которое стартует уже скоро.

Субботник в Основинском парке(2026)|Фото:Накануне.RU

В 2026 году более 44 тыс. горожан поддержали развитие Основинского парка в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Парк занял только второе место и, по условиям программы, не может претендовать на федеральное финансирование, однако, по словам Алексея Орлова, зеленая зона будет обновлена за счет муниципального бюджета.

"Это одно из любимых мест горожан и уже два года подряд в рамках голосования по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" Основинский парк занимает второе место. Мы учитываем огромный запрос жителей на то, чтобы этот парк получил действительно вторую жизнь, а парку уже, по сути, 90 лет, многие поколения екатеринбуржцев выросли здесь, гуляли, занимались спортом. Сегодня он, конечно, не отвечает современным требованиям. Поэтому мной было принято решение за счет средств местного бюджета приступить со следующего года к масштабному благоустройству. Я абсолютно уверен, что подключится и бизнес, и такие разговоры у нас уже были. Я думаю, что в течение максимум двух лет это будет совершенно другое общественное пространство, отвечающее всем запросам наших горожан - не только жителей Кировского района, но и всего города", – сказал Алексей Орлов.

Алексей Орлов на субботнике в Основинском парке(2026)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов на субботнике в Основинском парке(2026)|Фото: Накануне.RU

Как отметил градоначальник, проведение субботников – это добрая традиция Екатеринбурга. Он поблагодарил сотрудников "Сима-ленда" и всех добровольцев, которые пришли помочь с уборкой парка и привели с собой детей, чтобы показать достойный пример того, как нужно любить и уважать город, в котором живешь.

Алексей Орлов на субботнике в Основинском парке(2026)|Фото: Накануне.RU

Субботник начался с заряжающего энергией танца, в котором также приняли участие Алексей Орлов, владелец "Сима-ленда" Антон Симановский, глава Кировского района Андрей Корюков, а также депутаты гордумы и заксобрания региона.

После этого добровольцы приступили к уборке упавших веток, мусора и замене досок на старых скамейках. Один из сотрудников компании Евгений Василенко рассказал, что за семь лет работы успел принять участие в порядка 20 субботниках и сегодня сам вызвался привести парк в порядок.

Субботник в Основинском парке(2026)|Фото:Накануне.RU

"Я с удовольствием принимаю участие. Это не является чем-то особенным. Это то, что и так должно быть у всех – желание помогать, делать красиво там, где ты живёшь. Мы еще и пример показываем другим людям. Сегодня с нами ученики детской художественной школы, и мы им показываем пример, что вот так можно проводить время, а не по дворам сидеть. Это благое дело", – отметил Евгений.

Субботник в Основинском парке(2026)|Фото: Накануне.RU

Субботник в Основинском парке(2026)|Фото: Накануне.RU

Субботник в Основинском парке(2026)|Фото: Накануне.RU

Субботник в Основинском парке(2026)|Фото: Накануне.RU

Субботник в Основинском парке(2026)|Фото: Накануне.RU

Для всех помогающих с уборкой Основинского парка подготовили небольшой перекус с выпечкой, водой и горячим чаем.

Субботник в Основинском парке(2026)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов на субботнике в Основинском парке(2026)|Фото: Накануне.RU

Присоединились к мероприятию и воспитанники Екатеринбургской детской школы искусств №2, а также школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Дети разрисуют стену в парке к 95-летию системы художественного образования в Екатеринбурге. Взяв в руки кисть, свой вклад решил внести и сам Алексей Орлов.

Алексей Орлов на субботнике в Основинском парке(2026)|Фото: Накануне.RU

Как рассказала Накануне.RU преподаватель школы искусств №2, член международного Союза педагогов художников Татьяна Бояршинова, каждая из 10 плит на стене будет посвящена разным видам искусства, которые преподают в образовательном учреждении: от оркестра и хора до танцев и изобразительного искусства.

Татьяна Бояршинова преподаватель Екатеринбургской детской школы искусств №2(2026)|Фото: Накануне.RU

"Эскизы разрабатывали как дети, так и педагоги, подключая искусственный интеллект, который, конечно, пришлось позже поправлять. Для многих это первый опыт, но дети очень инициативны", – рассказала Татьяна Бояршинова.

Субботник в Основинском парке(2026)|Фото:Накануне.RU

Субботник в Основинском парке(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, Основинский парк, Сима-ленд, субботник, благоустройство


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