Первый региональный форум женских инициатив «Женсовет.30» прошел в Астраханской области

Первый региональный форум женских инициатив «Женсовет.30», состоявшийся в Астраханской области по инициативе «Союза женщин России», объединил самых активных и неравнодушных жительниц из всех районов региона. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил ,что участницы движения развивают общественные и волонтёрские проекты, поддерживают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, помогают участникам специальной военной операции и их близким, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи.

В электронный сборник муниципальных практик «Союза женщин России» вошли 60 проектов астраханок. Среди них — инициативы по созданию условий для закрепления молодёжи в малых городах, трудовому воспитанию подростков, развитию образования, культуры и туризма. Каждая практика направлена на решение конкретных задач и уже приносит пользу людям.

"Поручил региональному Правительству внимательно изучить представленные инициативы, оказать поддержку авторам лучших проектов и подготовить предложения по их распространению во всех муниципальных образованиях региона. Благодарю участниц форума за активную гражданскую позицию, милосердие и служение малой Родине. Рассчитываю, что «Женсовет.30» станет доброй традицией и постоянной площадкой для реализации новых социально значимых проектов", - подчеркнул Игорь Бабушкин.