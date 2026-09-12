14 Сентября 2026
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Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Первый региональный форум женских инициатив «Женсовет.30» прошел в Астраханской области

Первый региональный форум женских инициатив «Женсовет.30», состоявшийся в Астраханской области по инициативе «Союза женщин России», объединил самых активных и неравнодушных жительниц из всех районов региона. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2026)|Фото: t.me/babushkin30

Глава региона отметил ,что участницы движения развивают общественные и волонтёрские проекты, поддерживают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, помогают участникам специальной военной операции и их близким, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи.

(2026)|Фото: t.me/babushkin30

В электронный сборник муниципальных практик «Союза женщин России» вошли 60 проектов астраханок. Среди них — инициативы по созданию условий для закрепления молодёжи в малых городах, трудовому воспитанию подростков, развитию образования, культуры и туризма. Каждая практика направлена на решение конкретных задач и уже приносит пользу людям.

(2026)|Фото: t.me/babushkin30

"Поручил региональному Правительству внимательно изучить представленные инициативы, оказать поддержку авторам лучших проектов и подготовить предложения по их распространению во всех муниципальных образованиях региона. Благодарю участниц форума за активную гражданскую позицию, милосердие и служение малой Родине. Рассчитываю, что «Женсовет.30» станет доброй традицией и постоянной площадкой для реализации новых социально значимых проектов", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Теги: форум женских инициатив, игорь бабушкин, волонтеры


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