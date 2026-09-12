Игорь Бабушкин открыл памятник непобедимому русскому флотоводцу Федору Ушакову в Астрахани

"В Астрахани открыли памятник выдающемуся флотоводцу Фёдору Фёдоровичу Ушакову, чьё имя навеки вписано в историю России и Военно-морского флота", сообщил накануне на своих страницах в соцсетях губернатор Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области напомнил, что за всю карьеру адмирал не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля, ни один его матрос не оказался в плену. Фёдор Ушаков заложил основы новаторской тактики морского боя, превратив русский флот в грозную и непобедимую силу.

Губернатор подчеркнул, что жизнь флотоводца стала примером беззаветного служения Отечеству и православной вере. За воинские подвиги и высокие нравственные качества адмирал причислен к лику святых как праведный воин.

"Знаково и место установки бюста — вблизи Дома офицеров Каспийской флотилии. Здесь образ прославленного флотоводца и небесного покровителя российских моряков обретает особый смысл. Сегодня мужество, верность долгу и твёрдость духа адмирала служат нравственным ориентиром для военных моряков и всех защитников Родины. Уверен, памятник станет символом преемственности поколений и будет напоминать о славных страницах нашей истории", - отметил Игорь Бабушкин.