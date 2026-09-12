В ДТП с микроавтобусом и лесовозом в Архангельской области погибли 13 человек

Трое детей и 10 взрослых, по уточненным данным, погибли в результате ДТП в Архангельской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла 11 сентября на 1180-м километре трассы М-8 "Холмогор".

По данным ведомства, пассажирский микроавтобус ГАЗель Next, следовавший по маршруту "Северодвинск – Березник", выполняя обгон, столкнулся со следовавшим во встречном направлении лесовозом Renault.

Среди погибших – водитель грузового автомобиля, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще восемь пассажиров были госпитализированы.

СК возбудил два уголовных дела по факту ДТП. 12 сентября в регионе объявлен днем траура.