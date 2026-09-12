ВСУ попытались атаковать промпредприятия в Самарской области, один человек госпитализирован

Один человек госпитализирован в Самарской области после попытки атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"Сегодня утром враг предпринял попытку атаки на промышленные предприятия Самарской области", - написал он в мессенджере "Макс".

По словам губернатора, погибших нет, один житель госпитализирован. Повреждены несколько многоквартирных домов. Для жителей открыт пункт временного размещения. Развернут штаб, идет ликвидация последствий действий ВСУ, добавил Федорищев.