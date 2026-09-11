Набиуллина: Пространства для снижения ставки меньше, чем ожидал ЦБ

Пространство для снижения ключевой ставки сейчас меньше, чем ожидал Центробанк в первом полугодии, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Таким образом она ответила на вопрос, потребуется ли более высокая ставка для достижения цели по инфляции.

"Сейчас денежно-кредитная политика ожидается жестче, пространство для снижения меньше, чем предполагалось нами в первой половине года", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Напомним, сегодня Центробанк впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку без изменений, оставив ее на уровне 14% годовых. Глава регулятора объяснила, почему было принято такое решение.

По ее словам, в июле и августе рост цен был высоким, экономика продолжала умеренно расти, а кредитная активность находилась на повышенном уровне. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива, отметила она.

"Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики - это параметры бюджета, их уточнение мы ожидаем до конца сентября", - добавила Набиуллина.

"Все это стало основанием для того чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании", - резюмировала глава Банка России.