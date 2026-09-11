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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В детсады России будут поставлять отечественные игрушки

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев заявил, что российские детские сады должны получать игрушки отечественного производства, которые отражают традиционные ценности. Он выступил с этим на заседании оргкомитета конкурса "Родная игрушка".

По словам Бугаева, важно не только, чтобы игрушки были безопасными и качественными, но и чтобы они правильно влияли на развитие ребенка. Такую задачу поставил президент Владимир Путин, и в Минпросвещения ее считают одной из главных.

"Игрушки - это прежде всего инструмент, через который складывается представление ребенка об окружающем мире и его собственном месте в нем", - подчеркнул Бугаев.

Сейчас Минпросвещения вместе с партнерами разрабатывает единый механизм психолого-педагогической оценки игрушек. Он должен гарантировать, что в детсады будут попадать только подходящие изделия.

Ранее компания Pop Mart, выпускающая популярные фигурки Лабубу, подала в Роспатент заявку на регистрацию в России новой торговой марки Kubo. Производитель расширяет присутствие на рынке после всплеска популярности весной и летом 2025 года, когда фанаты выстраивались в очереди за оригинальными игрушками стоимостью от 15 тысяч рублей.

Теги: игрушки, детсады, экспертиза


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