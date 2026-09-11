Жительница Нефтеюганска получила 7,5 года колонии за заказное убийство и истязание своих детей

В Нефтеюганске вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в организации приготовления к убийству по найму и преступлениях против собственных детей, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по ХМАО – Югре.

Следствие и суд установили, что женщина, испытывая личную неприязнь к сестре своего мужа, решила организовать её убийство, наняв исполнителя. Однако преступление предотвратили оперативники: один из сотрудников полиции выступил в роли "киллера" в рамках оперативных мероприятий и не собирался никого убивать. Получив фотографии "убитой" женщины в качестве доказательства, заказчица передала "исполнителю" вознаграждение — после этого её задержали.

Кроме того, женщину признали виновной в истязании малолетних детей. Она систематически наносила им побои, в том числе подручными предметами, и допускала жестокое обращение с ними.

Суд приговорил подсудимую к семи годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.