ЦБ впервые более чем за год не стал менять ключевую ставку

Центробанк впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку без изменений.

"Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых", - говорится в заявлении регулятора.

Напомним, на июньском заседании совета директоров ЦБ было принято решение снизить ключевую ставку на 0,25% - до 14% годовых. Это было десятое снижение подряд.

В решении ЦБ отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. "В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году, вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - заявили в Центробанке.