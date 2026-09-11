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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Избирком вычеркнул "Яблоко" из бюллетеня на выборах в Свердловской области

Партия "Яблоко" вычеркнута из бюллетеня на выборах в Свердловской области. Такое решение приняла избирательная комиссия региона.

Напомним, в конце августа Свердловский областной суд отменил регистрацию списка "Яблока" на выборах в Законодательное собрание региона. Партию отстранили от участия по иску ЛДПР.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, решение облсуда оставлено Вторым апелляционным судом общей юрисдикции без изменений. Сегодня, 11 сентября, данное решение было исполнено.

"Удостоверения кандидатов в составе списка аннулированы. В избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области сведения об избирательном объединении "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" будут вычеркнуты", - пояснили в избиркоме.

Напомним, что на этой неделе в Свердловской области массово задерживали кандидатов от партии "Яблоко", в том числе председателя фракции в гордуме Екатеринбурга Константина Киселева. Накануне Ленинский районный суд признал Киселева виновным с демонстрации экстремистской символики и оштрафовал на 2 тысячи рублей.

Теги: бюллетень, Яблоко, партия, избирком


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Ранее 27.08.2026 07:46 Мск "Яблоко" хотят снять с выборов в свердловское заксобрание по иску ЛДПР

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