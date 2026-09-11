11 Сентября 2026
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Центр бизнес-услуг ТМК представил опыт управления бизнес-процессами

ТМК Центр Бизнес-услуг (ТМК ЦБУ) принял на своей площадке участников 34-й практической конференции профессионального сообщества — Клуба Общих центров обслуживания (Клуб ОЦО). Мероприятие собрало в Екатеринбурге более 60 представителей общих центров обслуживания компаний химической, металлургической, нефтедобывающей, энергетической, строительной и других отраслей, сообщает пресс-служба Трубной металлургической компании (ТМК).

В ходе референс-визита эксперты ТМК ЦБУ поделились опытом создания Центра и результатами реализованных проектов. Также гости ознакомились с работой функциональных дирекций, организацией рабочих процессов и офисного пространства, познакомились с внедренными в компании технологическими решениями.

"ТМК ЦБУ входит в профессиональное сообщество центров обслуживания и для нас очень важно участвовать в подобных конференциях и референс-визитах. В рамках этого формата мы делимся опытом, узнаём лучшие практики, сравниваем себя с другими ОЦО и формируем планы по развитию и улучшению. В юбилейный для ТМК ЦБУ год мы решили поделиться собственными знаниями. Это достойный срок для накопления опыта, и мы с гордостью рассказываем о нём в профессиональной среде. Благодаря такому взаимодействию развивается индустрия центров обслуживания и наш ТМК ЦБУ", — отметила генеральный директор ТМК ЦБУ Ольга Корнева.

ТМК ЦБУ — профессиональный многофункциональный центр, работающий по четырём направлениям — кадровое администрирование и учёт рабочего времени, финансовое и документальное сопровождение коммерческой деятельности, ведение бухгалтерского, налогового учёта и отчётности, а также юридическое сопровождение. Центр объединяет более тысячи специалистов, в периметре обслуживания — более 50 предприятий различных отраслей деятельности и более 60 000 их сотрудников.

Теги: Трубная металлургическая компания, центр бизнес-услуг, бизнес-процессы


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