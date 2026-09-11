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Общество За рубежом
Фото: Reuters/Carlos Barria

Трагедия 11 сентября навсегда изменила США, считает две трети американцев

Спустя четверть века после трагедии 11 сентября 2001 года 64% американцев считают, что образ жизни в стране изменился навсегда, и это рекордный показатель. Такие результаты зафиксировала социологическая служба Gallup.

Сегодня 37% американцев обеспокоены возможностью стать жертвой теракта. Это значительно выше исторического минимума 2000 года (24%). Наибольшую тревогу испытывают жители городов, пожилые и испаноязычные.

Уровень уверенности в способности правительства защитить граждан от терроризма упал до 55% — это антирекорд, сопоставимый с показателями 2015 года. Для сравнения: сразу после терактов 2001 года этот показатель достигал 88%.

Ключевым фактором доверия стала партийная принадлежность: сегодня 78% республиканцев верят в защиту со стороны государства, тогда как среди демократов этот показатель составляет лишь 29%. Это отражает общую тенденцию снижения доверия к институтам власти в США, где оценка безопасности напрямую зависит от того, какая партия находится у власти: демократы верят государству, когда у власти демократ, республиканцы - когда республиканец.

Как сообщалось, администрация мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани обнародовала более 170 тыс. страниц документов, которые подтверждают, что власти долгое время открыто врали жителям, отрицая загрязненность воздуха опасными для здоровья частицами. От этого умерло больше людей, чем в сам день трагедии.

Теги: 11 сентября, сша, американцы


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