В Темрюкском районе продолжается строительство современной водопроводной магистрали

В Темрюкском районе продолжается реализация важного инфраструктурного проекта — строительство современной водопроводной магистрали.

На сегодняшний день из запланированных 23,6 километров трубопровода сварено - 22,9 км, уложено — 21,6 км.

Параллельно ведутся сопутствующие работы: выполнено бетонирование 58 из 70 камер, построена насыпь протяжённостью 2,4 километра. Особое внимание уделяется защите трубопровода — проложено 14 километров специального кабеля.

Напомним, строительство новой линии началось в декабре прошлого года при поддержке краевых властей. Необходимость модернизации обусловлена аварийным состоянием прежней магистрали, построенной ещё в 1972 году. Из-за частых прорывов жители 15 населённых пунктов регулярно сталкивались с перебоями в водоснабжении.

Завершение проекта станет важным этапом в обеспечении населения качественной водой и подведёт черту многолетним перебоям с водоснабжением в районе.