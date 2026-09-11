Загадочная гибель матери и сына на Сахалине: следователи выясняют обстоятельства

В Сахалинской области в доме обнаружили тела женщины и ее сына. Об этом сообщил источник "Известий". Обстоятельства их смерти остаются загадкой.

Эксперты проверили кровь погибших и не нашли в ней алкоголя. Следователи пока не видят признаков насильственной смерти, но точную причину гибели еще не установили.

По предварительным данным, тела родных нашел муж и отец погибших. От потрясения у мужчины случился сердечный приступ, его увезли в больницу. Через три дня он умер.

Сейчас специалисты разбираются в ситуации - о проверке сообщило Следственное управление СК РФ по Сахалинской области в своем Telegram‑канале.