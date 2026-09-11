Житель Пермского края погиб при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

Лавина с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла вечером 6 сентября на группу из 33 альпинистов. Среди погибших оказался житель Нытвы Сергей Якушенко, сообщает "Properm".

Церемония прощания с альпинистом пройдет в Перми 12 сентября.



По данным МЧС Кабардино-Балкарии, всего в результате трагедии погибло 15 человек, двоих альпинистов по-прежнему не нашли.



Следователи СК России расследуют уголовное дело о халатности.