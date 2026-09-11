В закрытом аэропорту Екатеринбурга пассажирам стали выдавать коврики и воду

В екатеринбургском аэропорту Кольцово рассказали о работе с пассажирами в условиях действующих ограничений.

Напомним, утром 11 сентября в Свердловской области второй раз за неделю был объявлен режим беспилотной опасности. В Кольцово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сейчас аэропорт закрыт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, несмотря на это, обслуживание пассажиров продолжается.

"Пассажирам доступна питьевая вода, организована выдача ковриков по запросу путешественников. Работают с теми, кто ждет своего рейса, и представители авиакомпаний", - рассказали в Кольцово.

Там также уточнили, что актуальную информацию по рейсам можно отслеживать через онлайн-табло аэропорта и на сайтах авиакомпаний.