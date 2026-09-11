ВТБ будет участником новой госпрограммы льготного кредитования селлеров Wildberries

ВТБ примет участие в специальной программе кредитования продавцов Wildberries, чьи товарные остатки пострадали в результате атак на склады в регионах России. Селлеры смогут привлечь льготное финансирование на пополнение оборотных средств. Максимальный размер кредита для одного заемщика составит 500 млн рублей на срок до полутора лет. Специальный механизм запущен Корпорацией МСП совместно с Банком России и Минэкономразвития России. Финансирование будет предоставляться в рамках новых кредитных сделок.

«Для предпринимателей, потерявших товарные запасы, сейчас особенно важна возможность оперативно восстановить оборотный капитал. Участие ВТБ в этом механизме позволит большему числу селлеров привлечь средства для восполнения запасов и продолжить работу, даст дополнительное время и ресурсы, чтобы восстановить объемы продаж и вернуться к привычному ритму бизнеса», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.